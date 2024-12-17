Частный дом вспыхнул в Актюбинской области
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В Актюбинской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном доме. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в селе Кумкудык Айтекебийского района произошло загорание частного дома.
Силами МЧС пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.
"Соблюдайте правила пожарной безопасности", - призвали в МЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели Актюбинской области ликвидировали пожар, возникший на территории частного жилого дома в селе Караулкельды, не допустив его дальнейшего распространения.
Помимо этого, в Караганде пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме, предотвратив его полное уничтожение. В результате произошедшего пострадавших нет.
А в области Жетісу при пожаре спасли 3 человек, в том числе ребенка: люди не могли самостоятельно выбраться из-за горения хозпостройки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2201324-chastnyy-dom-vspyhnul-v-aktyubinskoy-oblasti/