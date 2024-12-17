Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Частный дом вспыхнул в Актюбинской области

Опубликовано:

Тушение пожара
Тушение пожара. Фото: t.me/qr_tjm

В Актюбинской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном доме. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в селе Кумкудык Айтекебийского района произошло загорание частного дома.

Силами МЧС пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности", - призвали в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели Актюбинской области ликвидировали пожар, возникший на территории частного жилого дома в селе Караулкельды, не допустив его дальнейшего распространения.

Помимо этого, в Караганде пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме, предотвратив его полное уничтожение. В результате произошедшего пострадавших нет.

А в области Жетісу при пожаре спасли 3 человек, в том числе ребенка: люди не могли самостоятельно выбраться из-за горения хозпостройки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2201324-chastnyy-dom-vspyhnul-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie