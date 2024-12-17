Частный дом вспыхнул в Актюбинской области

В Актюбинской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном доме. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в селе Кумкудык Айтекебийского района произошло загорание частного дома.

Силами МЧС пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности", - призвали в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели Актюбинской области ликвидировали пожар, возникший на территории частного жилого дома в селе Караулкельды, не допустив его дальнейшего распространения.

Помимо этого, в Караганде пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме, предотвратив его полное уничтожение. В результате произошедшего пострадавших нет.

А в области Жетісу при пожаре спасли 3 человек, в том числе ребенка: люди не могли самостоятельно выбраться из-за горения хозпостройки.