2 тонны сена вспыхнули в Актюбинской области

Спасатели Актюбинской области ликвидировали пожар, возникший на территории частного жилого дома в селе Караулкельды, не допустив его дальнейшего распространения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в селе Караулкельды Байганинского района на территории частного жилого дома произошло загорание сена весом около 2 тонн.

Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей пожар удалось ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории.

"Пострадавших нет. Причина возгорание устанавливается", - отметили в МЧС.

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Напомним, в прошлом месяце в районе Алматы города Актобе на территории одного из крестьянских хозяйств произошло возгорание 400 рулонов сена. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м.

Также сообщалось, что в Актобе по улице Бокенбай батыра в подъезде девятиэтажного дома на втором и третьем этажах в электрощитовой произошло возгорание электропроводов. В итоге силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, из них двое детей.