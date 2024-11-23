Пожар вспыхнул в области Жетісу в доме, где был ребенок

В области Жетісу при пожаре спасли 3 человек, в том числе ребенка: люди не могли самостоятельно выбраться из-за горения хозпостройки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте МЧС РК, в селе Сарыозек Кербулакского района на территории частного жилого дома произошло загорание хозпостройки.

Силами МЧС спасено 3 человека, в том числе ребенок, которые из-за горения хозпостройки не могли самостоятельно выйти. Также огнеборцами из дома вынесен на безопасное место газовый баллон.

Пожар ликвидирован на площади 15 м². Пострадавших нет.

Напомним, накануне, 22 ноября, поздним вечером в Алматы случился крупный пожар - загорелся мебельный цех. Полыхающее здание сняли на видео очевидцы. В 23:45 пожар был локализован. Информации о погибших или пострадавших нет.

Также днем в алматинском микрорайоне Айнабулак произошел еще один пожар, на этот раз - в многоквартирном доме. Пожарные вытащили из горящей квартиры ребенка.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.