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Салют на трассе: грузовик с пиротехникой загорелся в Алматинской области (фото, видео)

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Горевший грузовик
Горевший грузовик. Фото: ДЧС Алматинской области

Грузовик с пиротехническими изделями загорелся на трассе в Алматинской области. В результате посреди ночи начался незапланированный салют, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Проишествие случилось сегодня ночью на 190 км автодороги Алматы - Хоргос. На место прибыли пожарные.

Загорание ликвидировали в 02:00. Жертв и пострадавших нет. Вскоре после того, как транспортное средство загорелось, начался фейерверк.

Пожарный тушит грузовик
Пожарный тушит грузовик. Фото: ДЧС Алматинской области

Тушение пожара
Тушение пожара. Фото: ДЧС Алматинской области

Эффектное зрелище запечатлели на видео.

Недавно в Павлодаре установили торговцев нелегальной пиротехникой по трем адресам. Один горожанин занимался продажей пиротехнической продукции через интернет. Оплатить штраф молодому человеку придется из вырученных от фейерверков денег.

Позже в городе вновь изъяли несертифицированные фейерверки и оштрафовали торговцев нелегальной пиротехникой.

Неделю назад с целью предотвращения несчастных случаев и пресечения незаконной продажи пиротехники в Алматы стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2200394-salyut-na-trasse-gruzovik-s-feyerverkami-zagorelsya-v-almatinskoy-oblasti-foto/

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