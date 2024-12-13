Салют на трассе: грузовик с пиротехникой загорелся в Алматинской области (фото, видео)
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Грузовик с пиротехническими изделями загорелся на трассе в Алматинской области. В результате посреди ночи начался незапланированный салют, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.
Проишествие случилось сегодня ночью на 190 км автодороги Алматы - Хоргос. На место прибыли пожарные.
Загорание ликвидировали в 02:00. Жертв и пострадавших нет. Вскоре после того, как транспортное средство загорелось, начался фейерверк.
Эффектное зрелище запечатлели на видео.
Недавно в Павлодаре установили торговцев нелегальной пиротехникой по трем адресам. Один горожанин занимался продажей пиротехнической продукции через интернет. Оплатить штраф молодому человеку придется из вырученных от фейерверков денег.
Позже в городе вновь изъяли несертифицированные фейерверки и оштрафовали торговцев нелегальной пиротехникой.
Неделю назад с целью предотвращения несчастных случаев и пресечения незаконной продажи пиротехники в Алматы стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2200394-salyut-na-trasse-gruzovik-s-feyerverkami-zagorelsya-v-almatinskoy-oblasti-foto/