Салют на трассе: грузовик с пиротехникой загорелся в Алматинской области (фото, видео)

Грузовик с пиротехническими изделями загорелся на трассе в Алматинской области. В результате посреди ночи начался незапланированный салют, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Проишествие случилось сегодня ночью на 190 км автодороги Алматы - Хоргос. На место прибыли пожарные.

Загорание ликвидировали в 02:00. Жертв и пострадавших нет. Вскоре после того, как транспортное средство загорелось, начался фейерверк.

Пожарный тушит грузовик. Фото: ДЧС Алматинской области

Тушение пожара. Фото: ДЧС Алматинской области

Эффектное зрелище запечатлели на видео.

Недавно в Павлодаре установили торговцев нелегальной пиротехникой по трем адресам. Один горожанин занимался продажей пиротехнической продукции через интернет. Оплатить штраф молодому человеку придется из вырученных от фейерверков денег.

Позже в городе вновь изъяли несертифицированные фейерверки и оштрафовали торговцев нелегальной пиротехникой.

Неделю назад с целью предотвращения несчастных случаев и пресечения незаконной продажи пиротехники в Алматы стартовало специальное оперативно-профилактическое мероприятие.