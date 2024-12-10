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Павлодарцу придется заплатить штраф из вырученных денег

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Использованная пиротехника лежит на земле
Использованная пиротехника. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Павлодаре установили торговцев нелегальной пиротехникой по трем адресам, а также через интернет. Нарушителям назначили штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника".

"В результате рейдов в Павлодаре полицейские пресекли незаконную реализацию пиротехнической продукции по адресам: Машхура Жусупа, 288; Айманова, 42; Торайгырова, 113. За реализацию без разрешительных документов владельцы привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф в размере 25 МРП, а пиротехнические изделия изъяты", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Предпринимателей и продавцов предупредили о запрете реализации продукции несовершеннолетним и напомнили об ответственности за незаконную реализацию взрывоопасных изделий.

Стражи правопорядка проводят мониторинг и социальных сетей, где некоторые граждане реализуют пиротехническую продукцию онлайн.

"Так, горожанин посредством информационной системы занимался продажей пиротехнической продукции. Оплатить штраф молодому человеку придется из вырученных от продажи фейерверков денежных средств", - отметили в ведомстве.

Полиция призвала граждан строго соблюдать правила использования пиротехнических изделий, а при покупке фейерверков требовать от продавца сертификат соответствия на продукцию.

Родителей просят усилить внимание за детьми и провести беседы о запрете самостоятельных покупок пиротехники и ее использования без контроля взрослых.

Ранее стало известно, что полиция Алматы начала предновогодние рейды. Их основной целью стало предотвращение незаконного оборота пиротехнических изделий и обеспечение безопасности граждан.

Добавим, что по ст.196 КоАП РК торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198456-pavlodarcu-pridetsya-zaplatit-shtraf-iz-vyruchennyh-deneg/

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