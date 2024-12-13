Нелегальную пиротехнику нашли в магазинах Павлодара

В Павлодаре изъяли несертифицированные фейерверки и оштрафовали торговцев нелегальной пиротехникой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника".

Полиция провела 282 рейдовых мероприятия, в ходе которых были пресечены факты незаконной реализации изделий.

"К примеру, без разрешительных документов проходила реализация пиротехники в одном из торговых домов и в магазине Павлодара. За реализацию без разрешительных документов владельцы привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге), а пиротехнические изделия изъяты", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Также предпринимателей и продавцов предупредили о запрете реализации продукции несовершеннолетним и напомнили об ответственности за незаконную реализацию взрывоопасных изделий.

Родителей призвали усилить внимание за детьми и провести беседы о запрете самостоятельных покупок пиротехники и ее использования без контроля взрослых.

Ранее стало известно, что в Павлодаре установили торговцев нелегальной пиротехникой по трем адресам. Один горожанин занимался продажей пиротехнической продукции через интернет. Оплатить штраф молодому человеку придется из вырученных от фейерверков денег.

Полиция Алматы также начала предновогодние рейды. Их основной целью стало предотвращение незаконного оборота пиротехнических изделий и обеспечение безопасности граждан.