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Газгольдер загорелся в Павлодаре: эвакуировано более 850 человек (видео)

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Горение газа в газгольдере в Павлодаре
Пожар в газгольдере. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Павлодаре пожарные тушат загорание газа в подземном газгольдере. Из расположенных поблизости домов эвакуировали более 850 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на улице Площадь победы на открытой территории произошло загорание газа в подземном газгольдере.

Огнеборцы оперативно приступили к тушению и охлаждению газгольдера на ориентировочной площади 2 кв.м.

На месте развернули оперативный штаб во главе с руководством ДЧС.

"В целях безопасности людей из близ расположенных зданий эвакуировано более 850 человек. Привлечены три автобуса для обогрева эвакуированного населения, также три экипажа полиции для оцепления периметра", - рассказали в МЧС.

Тушение пожара продолжается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2199734-gazgolder-zagorelsya-v-pavlodare-evakuirovano-bolee-850-chelovek-video/

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