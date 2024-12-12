Газгольдер загорелся в Павлодаре: эвакуировано более 850 человек (видео)

В Павлодаре пожарные тушат загорание газа в подземном газгольдере. Из расположенных поблизости домов эвакуировали более 850 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на улице Площадь победы на открытой территории произошло загорание газа в подземном газгольдере.

Огнеборцы оперативно приступили к тушению и охлаждению газгольдера на ориентировочной площади 2 кв.м.

На месте развернули оперативный штаб во главе с руководством ДЧС.

"В целях безопасности людей из близ расположенных зданий эвакуировано более 850 человек. Привлечены три автобуса для обогрева эвакуированного населения, также три экипажа полиции для оцепления периметра", - рассказали в МЧС.

Тушение пожара продолжается.

Сегодня в Турксибском районе Алматы загорелся легковой автомобиль. Пожарные ликвидировали горение за 12 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших не было.

В Усть-Каменогорске ночью случился крупный пожар - горела сауна. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

В Костанае пожар произошел в торговом ряду. Там загорелась кровля двух магазинов. Из-за близкого расположения строений огонь едва не перекинулся и на другие торговые точки. Пожарные ликвидировали огонь и уберегли имущество предпринимателей.