Полыхающую сауну потушили в Усть-Каменогорске (видео)

В административном центре Восточно-Казахстанской области этой ночью случился крупный пожар - горела сауна. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился на улице Ново-Ахмирова.

"В отдельно стоящем здании сауны произошел пожар. Прибывшими пожарными расчетами огонь ликвидирован на площади 180 квадратных метров", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В МЧС напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности.