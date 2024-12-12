Полыхающую сауну потушили в Усть-Каменогорске (видео)
Опубликовано:
В административном центре Восточно-Казахстанской области этой ночью случился крупный пожар - горела сауна. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился на улице Ново-Ахмирова.
"В отдельно стоящем здании сауны произошел пожар. Прибывшими пожарными расчетами огонь ликвидирован на площади 180 квадратных метров", - рассказали в ведомстве.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В МЧС напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2199300-polyhayushchuyu-saunu-potushili-v-ust-kamenogorske-video/