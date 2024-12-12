Автомобиль загорелся в Алматы (видео)

В Турксибском районе Алматы загорелся легковой автомобиль. На место прибыли пожарные, в результате пооисшествия пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел по пр. Суюнбая, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Горение ликвидировано за 12 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.