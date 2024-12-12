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Автомобиль загорелся в Алматы (видео)

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Горевшее авто
Горевшее авто. Скриншот: t.me/qr_tjm

В Турксибском районе Алматы загорелся легковой автомобиль. На место прибыли пожарные, в результате пооисшествия пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел по пр. Суюнбая, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Горение ликвидировано за 12 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2199678-avtomobil-zagorelsya-v-almaty/

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