Два магазина горели ночью в Костанае (видео)

Минувшей ночью в Костанае случился пожар в торговом ряду – загорелась кровля двух магазинов. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ЧП случилось в торговом ряду по улице Складская. Нависла угроза распространения огня на другие павильоны из-за их близкого расположения друг к другу.

"Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.