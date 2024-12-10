Два магазина горели ночью в Костанае (видео)
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Минувшей ночью в Костанае случился пожар в торговом ряду – загорелась кровля двух магазинов. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ЧП случилось в торговом ряду по улице Складская. Нависла угроза распространения огня на другие павильоны из-за их близкого расположения друг к другу.
"Параллельно подавая стволы на охлаждение близлежащих торговых точек, пожарные ликвидировали пожар и уберегли от огня имущество предпринимателей", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2198228-dva-magazina-goreli-nochyu-v-kostanae-video/