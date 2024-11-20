Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Павлодаре (видео)

Сегодня утром в Павлодаре тушили пожар в здании, из которого вынесли газовые баллоны. На месте происшествия обнаружили тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 20 ноября в 07.46 утра поступило сообщение о пожаре на улице Бекмаханова в Павлодаре.

Горело отдельно стоящее здание, из которого во время тушения пожарные извлекли два газовых баллона.

Огонь оперативно потушили на общей площади 15 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

Причина ЧП устанавливается. На месте были задействованы 18 сотрудников ДЧС и пять единиц техники.

Также минувшей ночью на одном из рынков Жетысуского района Алматы случился пожар. Там загорелись несколько пластиковых бутиков. Пожар ликвидировали за 34 минуты с момента вызова.

А в одном из поселков Карагандинской области пожарные предотвратили возможный взрыв шести газовых баллонов при возгорании хозяйственной постройки. В результате обошлось без пострадавших.