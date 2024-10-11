Взрыв предотвратили в Карагандинской области
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В городе Абай Карагандинской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в городе Абай Карагандинской области на территории одного из частных жилых домов произошло горение деревянной обрешетки кровли жилого дома и пристроенной хозяйственной постройки.
Начальник караула Александр Владимиров, командир отделения Келдібек Арқат и Серик Жагипаров из огня вынесли 3 газовых баллона в безопасную зону.
"Силами МЧС пожар успешно ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области произошло возгорание в дошкольном образовательном учреждении, расположенном в селе Туздыбастау. Общая площадь возгорания составила 154 кв. м. На момент ЧП в здании находились четыре человека, которым удалось своевременно эвакуироваться.
Как указывается на сайте "Электронного правительства", в случае обнаружения возгорании важно сразу сообщить об этом в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173158-vzryv-predotvratili-v-karagandinskoy-oblasti-foto/
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