"Решили свернуть с пути": бдительность пожарных помогла спасти зону отдыха под Алматы

В Алматинской области бдительность пожарных помогла спасти от огня зону отдыха, где загорелся деревянный домик и навес, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, возвращаясь с очередного вызова, пожарные заметили дым на территории одной из зон отдыха, расположенной на окраине села Акбулак Талгарского района Алматинской области.

"Старший расчета принял решение свернуть с пути следования и провести разведку. По приезде огнеборцы обнаружили загорание деревянного домика и навеса", - рассказали в МЧС.

Пожарные удержали огонь на общей площади 52 квадратных метра и спасли другие объекты зоны отдыха. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее в Шымкенте на территории торгового рынка загорелись три торговых бутика со строительными товарами. Удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидировали на площади 200 квадратных метров.

А в Астане пожар произошел в одном из жилых комплексов. Очевидцы поделились кадрами с места событий. В квартире на 7 этаже загорелась мебель и домашние вещи.

В Алматы дотла сгорел овощной киоск в Бостандыкском районе. Пожар случился ночью, а его причина устанавливается.