"Решили свернуть с пути": бдительность пожарных помогла спасти зону отдыха под Алматы
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В Алматинской области бдительность пожарных помогла спасти от огня зону отдыха, где загорелся деревянный домик и навес, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, возвращаясь с очередного вызова, пожарные заметили дым на территории одной из зон отдыха, расположенной на окраине села Акбулак Талгарского района Алматинской области.
"Старший расчета принял решение свернуть с пути следования и провести разведку. По приезде огнеборцы обнаружили загорание деревянного домика и навеса", - рассказали в МЧС.
Пожарные удержали огонь на общей площади 52 квадратных метра и спасли другие объекты зоны отдыха. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196704-reshili-svernut-s-puti-bditelnost-pozharnyh-pomogla-spasti-zonu-otdyha-pod-almaty/