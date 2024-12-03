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Пожар произошел в одном из ЖК Астаны (фото, видео)

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Пожар в ЖК в Астане
Пожар. Фото: t.me/astanovka_98

Пожар произошел в одном из ЖК в Астане - очевидцы поделились кадрами с места событий. Спасатели сообщили о произошедшем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Возгорание, по информации спасателей, произошло в квартире жилого дома в районе Нура по ул.Анет баба.

"Пожар ликвидирован на площади 15 кв.м. В квартире на 7 этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Сотрудники МЧС по лестничному маршу из задымленной зоны спасли 6 человек и эвакуировали 10 человек", - уточнили в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2195667-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-zhk-astany-foto-video/

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