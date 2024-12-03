Пожар произошел в одном из ЖК Астаны (фото, видео)
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Пожар произошел в одном из ЖК в Астане - очевидцы поделились кадрами с места событий. Спасатели сообщили о произошедшем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Возгорание, по информации спасателей, произошло в квартире жилого дома в районе Нура по ул.Анет баба.
"Пожар ликвидирован на площади 15 кв.м. В квартире на 7 этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Сотрудники МЧС по лестничному маршу из задымленной зоны спасли 6 человек и эвакуировали 10 человек", - уточнили в МЧС.
Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2195667-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-zhk-astany-foto-video/