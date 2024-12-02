Киоск сгорел дотла ночью в Алматы

В ночь на понедельник, 2 декабря, в Алматы случился пожар - загорелся овощной киоск. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, ночью поступило сообщение о загорании отдельно стоящего киоска по продаже овощей по улице Ш.Айманова в Бостандыкском районе.

"Незамедлительно направленные на место пожара расчеты ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, накануне в Акмолинской области в результате пожара погибли два ребенка. Они отравились продуктами горения. По факту смерти детей начато расследование.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.