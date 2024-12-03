Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузовик вспыхнул в Карагандинской области

Опубликовано:

Тушение пожара в Карагандинской области
Тушение пожара. Фото: t.me/qr_tjm

В Карагандинской области спасатели потушили пожар в кабине грузовика. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Бухар-Жырауском районе в селе Жанаозен вблизи частного жилого дома произошло загорание кабины грузовой автомашины.

Пожарные оперативно ликвидировали горение.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет.

Помимо этого, в Караганде произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные.

А на трассе в Жамбылской области также случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2195607-gruzovik-vspyhnul-v-karagandinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie