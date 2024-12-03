Грузовик вспыхнул в Карагандинской области

В Карагандинской области спасатели потушили пожар в кабине грузовика. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Бухар-Жырауском районе в селе Жанаозен вблизи частного жилого дома произошло загорание кабины грузовой автомашины.

Пожарные оперативно ликвидировали горение.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет.

Помимо этого, в Караганде произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные.

А на трассе в Жамбылской области также случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто.