Грузовик вспыхнул в Карагандинской области
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В Карагандинской области спасатели потушили пожар в кабине грузовика. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Бухар-Жырауском районе в селе Жанаозен вблизи частного жилого дома произошло загорание кабины грузовой автомашины.
Пожарные оперативно ликвидировали горение.
"Пострадавших нет, причина устанавливается", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет.
Помимо этого, в Караганде произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные.
А на трассе в Жамбылской области также случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2195607-gruzovik-vspyhnul-v-karagandinskoy-oblasti/