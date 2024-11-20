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Автомобиль вспыхнул возле дома в Карагандинской области (видео)

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Сгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле: загорелись моторный отсек и приборная панель. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в селе Уштобе по улице Б. Момышулы вблизи дома произошло загорание моторного отсека и панели приборов легкового автомобиля.

Силами спасателей пожар был ликвидирован.

"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре пожарные ликвидировали возгорание в моторном отсеке автомобиля Volkswagen Passat. Благодаря их оперативным действиям удалось избежать взрыва.

Что делать, если загорелся автомобиль

На официальном сайте ДЧС Астаны напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2190027-avtomobil-vspyhnul-vozle-doma-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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