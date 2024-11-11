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Эзотерика

Два грузовика столкнулись и вспыхнули в Караганде (видео)

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Два грузовика сгорели в Караганде
Пожар на месте ДТП. Кадр из видео: instagram.com/112qaragandy_tjd/

В Караганде сегодня произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, сегодня в районе Северо-Восточной промзоны в Караганде в результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание сгораемых частей двух грузовых автомобилей Scania и Volvo на общей площади 60 кв.м.

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев загорание было полностью ликвидировано. К счастью, жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС региона.

В результате пожара от высокой температуры были повреждены корпуса двух светофоров на одной опоре.

Ранее в Сети появилась информация о ДТП в Алматинской области из-за оставленной на дороге во время ремонта кучи грунта. Сообщалось о пострадавшей в результате аварии женщине. Инцидент подтвердили в ДП региона.

В Актюбинской области на трассе Актобе - Астрахань произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП водитель автобуса был госпитализирован. Пассажиров в салоне не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2185853-dva-gruzovika-stolknulis-i-vspyhnuli-v-karagande-video/

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