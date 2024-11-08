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Охваченный пламенем автовоз с машинами сняли на видео в Жамбылской области

Опубликовано:

Пожарный тушит автовоз
Кадры с места ЧП: t.me/qr_tjm

Минувшей ночью на трассе в Жамбылской области случился пожар - загорелся автовоз, груженный машинами. Спасатели отстояли 4 авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, ЧП произошло в Жуалынском районе на автодороге республиканского значения "Алматы-Ташкент" – загорелся автовоз, груженный восемью легковыми автомобилями.

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев от огня спасено 4 легковых автомобиля.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – сообщили в МЧС.

В ведомстве также поделились кадрами, на которых запечатлен полыхающий автовоз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2184696-ohvachennyy-plamenem-avtovoz-s-mashinami-snyali-na-video-v-zhambylskoy-oblasti/

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