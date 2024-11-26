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Большегруз снес теплотрассу в Караганде и оставил без тепла жителей частного сектора (видео)

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КамАЗ снес теплотрассу в Караганде
КамАЗ снес теплотрассу в Караганде. Фото: instagram/sergey.tereshcenko

КамАЗ в Караганде снес тепловой портал, из-за чего прекращена подача тепла в частные дома города. На месте работают коммунальные службы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Видео с места инцидента опубликовано в Сети. Как утверждает автор поста, на улице Шакирова в Караганде КамАЗ, груженный троллейбусом, снес теплотрассу.

Как сообщили в пресс-службе акимата Караганды, на месте работают специалисты, которые занимаются заменой старой трубы на новую.

"Сегодня в частном секторе по ул. Шакирова большегрузным автотранспортом, который не рассчитал габариты управляемого автотранспорта, был снесен тепловой портал. В результате частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома.

В данный момент представители акимата района и ТОО "Теплотранзит" находятся на месте, проводят слив воды во избежание замерзания системы, а также приступили к демонтажу старой и монтажу новой трубы", - говорится в сообщении местного акимата.

В октябре российский военный автомобиль задел газовую трубу в поселке Сайхин Бокейординского района ЗКО. Техника была вынуждена проехать через село из-за проливных дождей и бездорожья.

Тогда же авто снесло газовую трубу и забор в Алматы.

В августе текущего года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы.

Зимой "КамАЗ" врезался в газопровод и оставил несколько микрорайонов Алматы без газа.

А в сентябре прошлого года автобус снес газовую трубу, светофор и наехал на пешехода в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2192826-bolshegruz-snes-teplotrassu-v-karagande-i-ostavil-bez-tepla-zhiteley-chastnogo-sektora-video/

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