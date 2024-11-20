Эксперты назвали возможные причины массовой гибели тюленей на Каспии

За последние недели на Каспии обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей, а причиной гибели морских животных могли стать выбросы природных газов, сообщает Lada.kz.

По данным издания, с 24 октября по 18 ноября сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря только в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружили 1155 туш тюленей, выброшенных на побережье. После другого облета береговой полосы обнаружено еще 834 туши тюленей.

На данный момент специалисты расходятся во мнении по поводу гибели животных, пока они озвучили две версии: выбросы природных газов в результате подводных землетрясений и загрязнение морской среды.

"Следует отметить, что при визуальном осмотре все туши находились в сильно разложившемся состоянии, в связи с чем отобрать патологический материал не представилось возможным. Итого в период с 24 октября по 18 ноября 2024 года обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей", - рассказали в инспекции.

По мнению специалиста Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, причиной гибели морских животных могло стать загрязнение морской среды. А в Комитете рыбного хозяйства заявили, что причинами могли стать природные явления - выбросы природных газов в результате подводных землетрясений.

"Научными организациями произведен частичный отбор тканей внутренних органов, клыков и подкожного жира для проведения лабораторных исследований. Причины гибели тюленей будут известны после завершения лабораторных исследований. По мнению научных организаций, это может занять 3-4 месяца", - рассказали в инспекции.

Также отмечается, что вынос туш тюленей на побережье происходит вследствие штормового ветра со стороны моря. Гибель тюленей, по словам специалистов, фиксируется периодически, начиная с 2000-х годов.

Кроме того, были отобраны пробы патологических материалов на предмет инфекционных заболеваний, результат по всем образцам - отрицательный.

"В настоящее время проводятся дополнительные исследования, продолжительность которых может занять до 10 дней", - пояснили в инспекции.

Напомним, в конце октября сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей.

Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

На прошлой неделе стало известно, что число погибших тюленей уже превысило тысячу.

Добавим, что в мае прошлого года мы писали о двух случаях смерти тюленей. В одном из них вместе с тюленями находили осетровую рыбу.