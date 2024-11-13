Массовый мор тюленей на Каспии: число погибших особей превысило тысячу

В Мангистауской области продолжают находить туши погибших тюленей, на сегодня их число уже превысило тысячу. Специалисты пока не могут назвать причину гибели животных, передает сайт телеканала КТК.

С момента, когда были найдены первые туши, прошло уже три недели. Если поначалу их находили в Тупкараганском районе, то сейчас туши собирают еще в Каракиянском. Есть единичные случаи и в Актау.

На сегодня документально зафиксирована гибель 1034 особей.

Точная причина гибели животных пока не установлена. В рыбинспекции отмечают, что некоторые животные найдены запутавшимися в браконьерских сетях. От них, к слову, гибнут даже птицы. Но считать сети основной причиной такого мора нельзя.

Как передает телеканал, над разгадкой гибели животных бьются ученые разных сфер. Правда, из-за сильного разложения тюленей качественно провести анализ невозможно. Тем не менее у некоторых погибших животных специалистам удалось взять пробы. Однако пока никаких версий трагедии они не выдвигали.

"Такие работы проводились ветеринарными службами области, Институтом гидробиологии и экологии, город Алматы, Институт микробиологии и вирусологии. Предварительных заключений этих экспертов на данный момент нет. Почему – потому что, с их слов, это довольно длительный процесс, научная работа", - пояснил и. о. руководителя управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

Источник: КТК

Напомним, в конце октября сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей.

"Те же самые рыболовные сети. Если остаются на погибшем тюлене, то видно, что он погиб, мы можем предполагать, что он погиб в сетях. А основная часть погибших животных, она находится в различной степени разложения. Это уже, как говорится, специалистам необходимо выяснить причину", - заявил и. о. главы инспекции Андрей Руцкий.

Между тем рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

Добавим, что это не первый подобный случай. Например, в мае прошлого года мы писали о двух случаях – в одном из них вместе с тюленями находили осетровую рыбу.

Ситуация повторилась год назад, в октябре, тогда обнаружили 25 туш и 33 экземпляра осетровых видов рыб. В ноябре в Министерстве экологии заявили, что собираются создать летом этого года резерват для сохранения тюленей.

В этом году в Мангистау нашли более 60 туш этих животных с выколотыми глазами. Выдвигались версии, что кто-то специально их убил. Однако экологи заявили, что тюлени погибли не там, где их обнаружили, а глаз лишились уже после своей гибели.