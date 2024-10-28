Свыше 150 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия

На побережье Каспия в Мангистауской области нашли большое количество мертвых тюленей - специалисты насчитали 151 мертвое животное, передает сайт телеканала КТК.

Тюленей находят на побережье от мыса Урдюк до Баутинской косы в Тупкараганском районе. В рыбинспекции заявили, что было две волны выброса туш на берег.

Сейчас ситуацию изучают специалисты Института гидробиологии и экологии.

Точную причину мора тюленей назвать сложно из-за сильного разложения туш. Специалисты также отмечают, что часто животные гибнут из-за людей.

"Те же самые рыболовные сети. Если остаются на погибшем тюлене, то видно, что он погиб, мы можем предполагать, что он погиб в сетях. А основная часть погибших животных, она находится в различной степени разложения. Это уже, как говорится, специалистам необходимо выяснить причину", - заявил и. о. начальника управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

Источник: КТК

Мертвых тюленей часто находят у Каспия. Например, в мае прошлого года мы писали о двух случаях - в одном из них вместе с тюленями находили осетровую рыбу.

Ситуация повторилась год назад, в октябре, тогда обнаружили 25 туш и 33 экземпляра осетровых видов рыб. В ноябре в Министерстве экологии заявили, что собираются создать летом этого года резерват для сохранения тюленей.

В этом году в Мангистау нашли более 60 туш этих животных с выколотыми глазами. Выдвигались версии, что кто-то специально их убил. Однако экологи заявили, что тюлени погибли не там, где их обнаружили, а глаз лишились уже после своей гибели.