Плотину, отремонтированную год назад за 250 млн тенге, вновь прорвало в Актюбинской области

В Актюбинской области второй раз за полгода прорвало Косемскую плотину. Ситуацию прокомментировали в профильном ведомстве, передает сайт телеканала КТК.

Последствия прорыва плотины сняли на видео жители Алгинского района, где плотина и находятся. Они утверждают, что потоки воды размыли дорогу, также погибло большое количество рыбы.

"Прорвало. Насыпь была, вот прорвало. Вся рыба валяется. Малек, крупных уже собрали везде. Почему так относятся? Не умеют плотину строить, не надо им давать", - заявил автор ролика.

Как отмечает телеканал, весной сельчане уже сталкивались с подобной ситуацией. Дамба, которую отремонтировали в прошлом году, потратив на это 250 млн тенге, не выдержала паводков.

Люди утверждают, что в этот раз плотину прорвало из-за дождей. Сейчас тот же подрядчик, что проводил ремонт, восстанавливает объект по гарантии.

Чиновники заверили журналистов, что на самом деле все не так страшно, как выглядит на видео.

"Последние дожди были, смыло грунтовую дорогу. Это временная дорога. Они себе для проезда сделали. Воды сейчас меньше стало. Из-за этого, как морозы пошли, из-за этого гибель рыб идет", - заявил руководитель отдела управления природных ресурсов Актюбинской области Бекболат Нурашев.

Источник: КТК

Напомним, в марте в Айтекебийском районе произошел прорыв Щербаковской плотины. Тогда вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. В связи с угрозой подтопления было принято решение об эвакуации жителей населенного пункта.

Позже было зарегистрировано уголовное дело по факту прорыва Щербаковской плотины. Сообщалось, что расследование ведется по статье о халатности при произведенном в прошлом году ремонте объекта.

А в начале апреля произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища, которое находится в Хромтауском районе Актюбинской области. Премьер-министр Олжас Бектенов с вертолета осмотрел дамбу.

За несколько часов до происшествия аким Актобе Азамат Бекет предупредил об угрозе прорыва плотины Магаджановского водохранилища. Он заявил, что жителям садоводств, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы, следует эвакуироваться.