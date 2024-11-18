Огонь едва не перекинулся с бани на жилой дом в Павлодарской области
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В одном из сел Павлодарской области ликвидировали горение бани. Огонь мог перекинуться на жилой дом, но пожарные не допустили этого, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт дежурного поступило сообщение о горении бани в селе Теренколь Павлодарской области.
"Как установлено прибывшими на место пожарными, горели деревянные конструкции кирпичной бани, пристроенной к дому. Имелась угроза перехода огня на жилой дом", - рассказали в МЧС.
Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев потушен пожар на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.
Ранее в одном из многоквартирных домов Шымкента случился пожар. Возгорание удалось оперативно потушить. В результате ЧП пострадала девушка. Ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.
А в Карагандинской области потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома, но обошлось без пострадавших.
В Павлодаре взрыв газового баллона дважды стал причиной пожаров. Годом ранее таких случаев было пять. Сотрудники акимата проводят мониторинг в многоквартирных домах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2188910-ogon-edva-ne-perekinulsya-s-bani-na-zhiloy-dom-v-pavlodarskoy-oblasti/