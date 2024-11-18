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Огонь едва не перекинулся с бани на жилой дом в Павлодарской области

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Баню потушили в Павлодарской области
Тушение пожара. Фото: t.me/qr_tjm/

В одном из сел Павлодарской области ликвидировали горение бани. Огонь мог перекинуться на жилой дом, но пожарные не допустили этого, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на пульт дежурного поступило сообщение о горении бани в селе Теренколь Павлодарской области.

"Как установлено прибывшими на место пожарными, горели деревянные конструкции кирпичной бани, пристроенной к дому. Имелась угроза перехода огня на жилой дом", - рассказали в МЧС.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев потушен пожар на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее в одном из многоквартирных домов Шымкента случился пожар. Возгорание удалось оперативно потушить. В результате ЧП пострадала девушка. Ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

А в Карагандинской области потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома, но обошлось без пострадавших.

В Павлодаре взрыв газового баллона дважды стал причиной пожаров. Годом ранее таких случаев было пять. Сотрудники акимата проводят мониторинг в многоквартирных домах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2188910-ogon-edva-ne-perekinulsya-s-bani-na-zhiloy-dom-v-pavlodarskoy-oblasti/

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