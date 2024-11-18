Пожар случился в многоэтажке Шымкента: пострадала девушка

Минувшим вечером в одном из многоквартирных домов Шымкента случился пожар. В результате ЧП пострадала девушка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС, пожар произошел на улице Молдагуловой - в подъезде жилого дома на третьем этаже произошло загорание электропроводов.

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из задымленной зоны по лестничному маршу троих человек.

Возгорание удалось оперативно потушить.

"Жительница дома 1994 года рождения госпитализирована с признаками отравления продуктами горения", - проинформировали в МЧС.

В ведомстве дали рекомендации, как избежать отравления угарным газом:

не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;

проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;

не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;

не оставлять в гараже машину с включенным двигателем;

запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.

Напомним, накануне также в Астане в пожаре погибли четверо детей. По факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Костанайской области в результате отравления угарным газом умерли три ребенка и их дедушка, еще три человека госпитализированы.