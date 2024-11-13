Охваченный огнем автомобиль вблизи многоэтажки сняли на видео в Балхаше

В городе Балхаше Карагандинской области потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Балхаше вблизи жилого дома загорелся легковой автомобиль.

"Огонь был оперативно ликвидирован на площади 3 кв.м. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.