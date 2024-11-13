Взрыв газового баллона дважды стал причиной пожаров в Павлодаре

В Павлодаре взрыв газового баллона дважды стал причиной пожаров. Но, несмотря на это, люди все еще заправляют баллоны самостоятельно либо заказывают доставку газа на дом, передает "Astana TV".

Объясняют такое решение павлодарцы экономией семейного бюджета. Поскольку электрические плиты - дорогое удовольствие.

"Использование газовых баллонов - дело привычки и экономии", - рассказала жительница частного сектора Айгуль Уалитова.

Женщина переехала в новый дом четыре года назад. Старая проводка электрическую плиту не потянет, признается она. Да и газовый баллон обходится в разы дешевле.

"Пользуемся всю жизнь газом. Мы привыкли к этому. Баллон в месяц раз меняем, 1500. Мы безопасность всегда соблюдаем. Вовремя выключаем, смотрим, отключили или нет. И всегда смотрим, если уезжаем куда-то надолго, вообще снимаем пробки", - поделилась жительница Павлодара Айгуль Уалитова.

По словам женщины, все ее соседи заказывают доставку газа на дом. Они же с семьей заправляют баллоны самостоятельно. К слову, заправка на автозаправочных станциях запрещена законом. Из-за невозможности проверить исправность железного резервуара и его герметичность это может привести к печальным последствиям.

"Наполнение бытовых газовых баллонов запрещено на автозаправочных станциях в связи с тем, что оборудование не соответствует тем требованиям, при которых должно производиться заполнение бытовых газовых баллонов.

В таком случае они должны заполняться на специальных газовых станциях. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность", - отметил старший инженер управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Мейрам Кошенширеков.

К слову, с начала года в регионе зафиксировали два пожара, причиной которых стал взрыв газовых баллонов. Годом ранее таких случаев было пять.

Сотрудники акимата проводят мониторинг в многоквартирных домах. По закону хранение и использование нефтяного газа в бытовых баллонах в многоэтажках запрещено. В этом году таких нарушений зафиксировано не было.

Ранее в Караганде спасатели предотвратили взрыв газового баллона объемом 27 литров во время пожара в хозяйственной постройке. Они вынесли его из охваченного огнем строения. Прибывшие на место медики оказали экстренную помощь хозяйке, получившей отравление угарным газом.

Также газовые баллоны едва не взорвались во время пожара в Актюбинской области. Пожарные успели вынести их из частного жилого дома. Инцидент произошел в городе Кандыагаш Мугалжарского района.