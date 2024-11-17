Уголовное дело завели по факту пожара в Астане, где погибли дети

По факту пожара в Астане, где погибли четверо детей, ДЧС заведено уголовное дело. Нарушены требования пожарной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

"По факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 УК РК. Результаты расследования будут озвучены после завершения проверки", - говорится в сообщении ДЧС, опубликованном в Instagram.

Добавим, что согласно ст. 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину, организации или государству, -

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, сегодня рано утром в Астане в частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 кв.м. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.

Позже в акимате сообщили, что в доме, где произошел пожар и погибли дети, проживали две семьи. Им будет оказана помощь.