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Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области

Опубликовано:

Машина скорой помощи едет на вызов
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В воскресенье, 17 ноября, в Костанайской области случилась трагедия - трое детей и один взрослый погибли от отравления угарным газом, передает "ТоболИнфо".

Как пишет издания, трагедия произошла в селе Карынсалды Тастинского сельского округа Амангельдинского района.

В результате отравления угарным газом погибли трое детей 8, 2 и 3 лет, а также мужчина 1957 года рождения. Еще три человека - отец семейства, мать, а также их сын 2020 года рождения - были доставлены в больницу города Аркалыка.

"Семья относится к малообеспеченной, социально уязвимой группе. Глава семьи работает пожарным в местной школе", - говорится в материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2188617-troe-detey-i-ih-dedushka-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-kostanayskoy-oblasti/

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