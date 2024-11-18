Трое детей и их дедушка погибли от отравления угарным газом в Костанайской области

В воскресенье, 17 ноября, в Костанайской области случилась трагедия - трое детей и один взрослый погибли от отравления угарным газом, передает "ТоболИнфо".

Как пишет издания, трагедия произошла в селе Карынсалды Тастинского сельского округа Амангельдинского района.

В результате отравления угарным газом погибли трое детей 8, 2 и 3 лет, а также мужчина 1957 года рождения. Еще три человека - отец семейства, мать, а также их сын 2020 года рождения - были доставлены в больницу города Аркалыка.

"Семья относится к малообеспеченной, социально уязвимой группе. Глава семьи работает пожарным в местной школе", - говорится в материале.