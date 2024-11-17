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Гибель детей при пожаре в Астане: акимат окажет помощь семьям

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Пожар в Астане
Пожар в Астане. Фото: ДЧС Астаны

Пострадавшим при пожаре в Астане семьям, где погибли четверо детей, будет оказана вся необходимая помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным акимата, в частном двухэтажном доме, где сегодня произошло возгорание кровли с частичным обрушением, проживали две семьи.

"Акиматом Астаны им будет оказана помощь. Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь. Выражаем соболезнования родным.

Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь", - отмечается в информации акимата в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сегодня рано утром в Астане в частном двухэтажном жилом доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Спасатели прибыли через 6 минут после поступления сообщения и обнаружили открытое горение. Пожар был локализован и полностью ликвидирован на предварительной площади 500 кв.м. В результате пожара погибли четверо детей 2011, 2015, 2021 и 2022 годов рождения.

Мы также писали, что сегодня ночью в здании бывшей сельской мечети в Акмолинской области произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением. Погибли трое, в том числе ребенок.

Позже в Управлении здравоохранения Астаны сообщили, что в стационары города доставлены 16 пострадавших от взрыва газа в мечети села Сабынды (Акмолинская область) - 13 взрослых и 3 детей. Предварительный диагноз - термические ожоги пламенем различной степени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2188511-gibel-detey-pri-pozhare-v-astane-akimat-okazhet-pomoshch-semyam/

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