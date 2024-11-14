Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Телевизор загорелся в пристроенном к многоэтажке магазине в Павлодаре

Опубликовано:

Телевизор висит на стене
Телевизор. Иллюстративное фото: deepblue4you / Getty Images

В Павлодаре тушили пожар в магазине, который был пристроен к жилому дому. Из многоэтажки эвакуировали 15 человек. Обошлось без пострадавших, передает МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Павлодаре на улице Торайгырова в магазине, пристроенном к многоэтажному жилому дому, произошло загорание телевизора и потолка.

Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 15 человек, из них 2 детей.

Пожар оперативно потушен на площади 15 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее в Карагандинской области потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение.

Также в Караганде в здании городского акимата наблюдалось задымление из-за короткого замыкания в подвальном помещении. Сотрудники покинули здание. Жертв и пострадавших не было.

В Астане загорелся один из паркингов в районе улицы Сарайшык. В охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187156-televizor-zagorelsya-v-pristroennom-k-mnogoetazhke-magazine-v-pavlodare/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie