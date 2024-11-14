Телевизор загорелся в пристроенном к многоэтажке магазине в Павлодаре
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В Павлодаре тушили пожар в магазине, который был пристроен к жилому дому. Из многоэтажки эвакуировали 15 человек. Обошлось без пострадавших, передает МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Павлодаре на улице Торайгырова в магазине, пристроенном к многоэтажному жилому дому, произошло загорание телевизора и потолка.
Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 15 человек, из них 2 детей.
Пожар оперативно потушен на площади 15 кв.м. Пострадавших нет.
Ранее в Карагандинской области потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение.
Также в Караганде в здании городского акимата наблюдалось задымление из-за короткого замыкания в подвальном помещении. Сотрудники покинули здание. Жертв и пострадавших не было.
В Астане загорелся один из паркингов в районе улицы Сарайшык. В охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2187156-televizor-zagorelsya-v-pristroennom-k-mnogoetazhke-magazine-v-pavlodare/