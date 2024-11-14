Телевизор загорелся в пристроенном к многоэтажке магазине в Павлодаре

В Павлодаре тушили пожар в магазине, который был пристроен к жилому дому. Из многоэтажки эвакуировали 15 человек. Обошлось без пострадавших, передает МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Павлодаре на улице Торайгырова в магазине, пристроенном к многоэтажному жилому дому, произошло загорание телевизора и потолка.

Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 15 человек, из них 2 детей.

Пожар оперативно потушен на площади 15 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее в Карагандинской области потушили пожар, охвативший легковой автомобиль. Транспортное средство стояло вблизи многоэтажного жилого дома. Пожарные оперативно ликвидировали горение.

Также в Караганде в здании городского акимата наблюдалось задымление из-за короткого замыкания в подвальном помещении. Сотрудники покинули здание. Жертв и пострадавших не было.

В Астане загорелся один из паркингов в районе улицы Сарайшык. В охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели.