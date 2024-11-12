Сотрудников акимата в Караганде эвакуировали из-за задымления
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В Караганде сегодня днем в здании городского акимата наблюдалось задымление из-за короткого замыкания в подвальном помещении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызов поступил днем, в 11.46.
"В здании акимата Караганды в подвальном помещении произошло короткое замыкание электропроводов без последующего горения", - пояснили в ДЧС региона.
На место были направлены силы ДЧС в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники по 2-му рангу.
Сотрудники покинули здание акимата. Жертв и пострадавших не было.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2186340-sotrudnikov-akimata-v-karagande-evakuirovali-iz-za-zadymleniya/