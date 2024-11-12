Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сотрудников акимата в Караганде эвакуировали из-за задымления

Опубликовано:

Акимат Караганды
Здание акимата Караганды. Фото: gov.kz

В Караганде сегодня днем в здании городского акимата наблюдалось задымление из-за короткого замыкания в подвальном помещении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вызов поступил днем, в 11.46.

"В здании акимата Караганды в подвальном помещении произошло короткое замыкание электропроводов без последующего горения", - пояснили в ДЧС региона.

На место были направлены силы ДЧС в количестве 20 человек личного состава и пяти единиц техники по 2-му рангу.

Сотрудники покинули здание акимата. Жертв и пострадавших не было.

Стало известно, что в Астане пожарные тушат загорание в паркинге по улице Сарайшык в районе Есиль.

Ранее в Павлодаре на территории ТЭЦ-1 градирню заволокло дымом по завершении демонтажных работ. На место выезжали пожарные. Пострадавших не было.

А в Астане случился пожар в жилом комплексе на проспекте Туран. Там загорелась наружная обшивка здания. Справиться с огнем пожарным удалось за 15 минут.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2186340-sotrudnikov-akimata-v-karagande-evakuirovali-iz-za-zadymleniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie