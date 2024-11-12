Дым от пожара окутал улицу в Астане (видео)
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В Астане загорелся один из паркингов в районе улицы Сарайшык. В МЧС рассказали, есть ли пострадавшие в результате происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пожар, как сообщается в Telegram-канале МЧС, разгорался в районе Есиль по улице Сарайшык. Пострадавших нет.
Еще одно видео очевидцев опубликовал паблик Astanovka98.
По последним данным, огонь ликвидировали. Выяснилось, что в охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2186348-parking-zagorelsya-v-astane/