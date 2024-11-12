Дым от пожара окутал улицу в Астане (видео)

В Астане загорелся один из паркингов в районе улицы Сарайшык. В МЧС рассказали, есть ли пострадавшие в результате происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пожар, как сообщается в Telegram-канале МЧС, разгорался в районе Есиль по улице Сарайшык. Пострадавших нет.

Еще одно видео очевидцев опубликовал паблик Astanovka98.

По последним данным, огонь ликвидировали. Выяснилось, что в охранном помещении произошло горение оргтехники и мебели. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. м.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.