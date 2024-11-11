Пожар случился в жилом комплексе в Астане
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В Астане минувшей ночью случился пожар в одно из жилых комплексов - загорелась наружная обшивка ЖК на проспекте Туран, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, ЧП произошло в районе Нура. Справиться с огнем пожарным удалось за 15 минут.
"На прием и обработку сообщения, выезд и следование к месту пожара, разведку, развертывание сил и средств, а также ликвидацию горения у команды профессионалов МЧС ушло всего лишь 15 минут", - рассказали в министерстве.
Пострадавших в результате произошедшего нет.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2185481-pozhar-sluchilsya-v-zhilom-komplekse-v-astane/