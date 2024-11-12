Градирня загорелась на территории ТЭЦ-1 в Павлодаре
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Градирню павлодарской ТЭЦ-1 заволокло дымом по завершении демонтажных работ. На место выезжали пожарные. Пострадавших нет, передает Pavlodarnews.kz.
Как сообщает издание, 11 ноября на территории ФАО "Алюминий Казахстана" - Электростанция" подрядная организация проводила демонтаж градирни.
"По завершении демонтажных работ в первой половине дня было зафиксировано задымление. Об этом незамедлительно сообщил инженер-технолог курирующего цеха. Информация была передана начальнику смены станции, который оперативно вызвал противопожарную службу и ПАЗ. Разрешение на проведение огневых работ и наряд были изъяты. Пострадавших нет", - прокомментировали в PR-службе АО "Евроазиатская энергетическая корпорация".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2186087-gradirnya-zagorelas-na-territorii-tec-1-v-pavlodare/