Спасение двухлетней девочки в Алматы показали в МЧС (фото)

В Алматы спасатели МЧС пришли на помощь двухлетней девочке и ее маме - ребенок находился за закрытой дверью, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В службу "112" позвонила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что захлопнулся замок межкомнатной двери, за дверью находится ее двухлетняя дочь.

К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они аккуратно с помощью шуруповерта открыли дверь. Мать ребенка поблагодарила специалистов ведомства за помощь", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На фото запечатлен спасатель, который взял на руки маленькую девочку и успокоил. В МЧС отмечают, что для малыша это первая встреча со спасателем.

Спасенный ребенок. Фото: МЧС РК

Недавно оперативная помощь спасателей потребовалась в Павлодарской области. Там за запертой дверью в квартире одни остались малолетние дети.

В Астане мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям. Ее малыш заперся в квартире. Спасатели вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.

А в Атырауской области спасатели вытащили двухлетнюю девочку, упавшую в трехметровую яму. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.

В Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжение несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.