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Эзотерика

Дети скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров в Павлодаре

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В Павлодаре спасли скатившихся с яра детей
Спасение детей. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Сегодня в Павлодаре спасатели пришли на помощь двоим детям, которые скатились с крутого обрыва и не могли подняться наверх, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 23 августа в 13.40 поступила информация о том, что районе железнодорожного моста двое детей скатились с крутого яра глубиной 18-20 метров и не могут самостоятельно подняться.

На место незамедлительно выехали спасатели на оперативно-спасательном автомобиле и водном транспорте по реке. С помощью альпинистского снаряжение они подняли детей наверх и передали службе 103.

В спасательной операций участвовали шестеро сотрудников ДЧС Павлодарской области.

"Спасатели настоятельно напоминают жителям не оставлять детей в окрестностях водоема без присмотра, призывают следить за своими детьми", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в одной из многоэтажек Астаны трое детей оказались запертыми в лифте. Спасатели открыли дверь с помощью специальных инструментов и помогли им выбраться. В медицинской помощи дети не нуждались.

Также в столице девочка застряла между перилами на балконе квартиры. Прибывшие спасатели с помощью шанцевых инструментов извлекли застрявшую голову ребенка. В результате происшествия девочка не пострадала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2152735-deti-skatilis-s-krutogo-obryva-glubinoy-okolo-20-metrov-v-pavlodare/

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