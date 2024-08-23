Дети скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров в Павлодаре

Сегодня в Павлодаре спасатели пришли на помощь двоим детям, которые скатились с крутого обрыва и не могли подняться наверх, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, 23 августа в 13.40 поступила информация о том, что районе железнодорожного моста двое детей скатились с крутого яра глубиной 18-20 метров и не могут самостоятельно подняться.

На место незамедлительно выехали спасатели на оперативно-спасательном автомобиле и водном транспорте по реке. С помощью альпинистского снаряжение они подняли детей наверх и передали службе 103.

В спасательной операций участвовали шестеро сотрудников ДЧС Павлодарской области.

"Спасатели настоятельно напоминают жителям не оставлять детей в окрестностях водоема без присмотра, призывают следить за своими детьми", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в одной из многоэтажек Астаны трое детей оказались запертыми в лифте. Спасатели открыли дверь с помощью специальных инструментов и помогли им выбраться. В медицинской помощи дети не нуждались.

Также в столице девочка застряла между перилами на балконе квартиры. Прибывшие спасатели с помощью шанцевых инструментов извлекли застрявшую голову ребенка. В результате происшествия девочка не пострадала.