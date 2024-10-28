Футбольные ворота упали на девочку в Актау
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Демонтированные футбольные ворота упали на12-летнюю девочку в Актау. По словам местного блогера, срезанные ворота были без присмотра. Инцидент прокомментировали в полиции.
Информация о произошедшем появилась в публикации блогера Азамата Сарсенбаева в Instagram.
Он написал, что на площадке спилил футбольные ворота и, как отметил блогер, оставили их без присмотра.
По его словам, 24 октября дети решили поиграть в футбол, для чего самостоятельно подняли ворота и поставили на свои места. Спустя несколько минут ворота упали на голову 12-летней девочки.
Азамат сообщил, что ребенок получил травмы и остался жив благодаря усилиям врачей.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что по факту недоброкачественного строительство начато досудебное расследование.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заявили в полиции.
Стоит отметить, что это не первый случай падения футбольных ворот на детей в Казахстане.
Случаи падения ворот на детей в Казахстане
В апреле 2021 года футбольные ворота упали на мальчика в одном из микрорайонов Алматы. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
В июле 2022 года в Уральске на одной из спортивных площадок произошел трагический случай: незакрепленные футбольные ворота упали на ребенка. Он скончался в больнице от травмы, несовместимой с жизнью.
В апреле 2023 года в Караганде во дворе дома на семилетнего мальчика, который играл с мячом с другими детьми, упали футбольные ворота. Ребенок получил перелом ноги.
В мае 2023 года в Карагандинской области мальчик получил травму головы после падения футбольных ворот на одном из стадионов Темиртау.
16 мая 2023 года стало известно, что 16-летний подросток из Актау попал в кому - во время игры на него упали металлические футбольные ворота. 15 июня подросток скончался.
В августе 2023 года 10-летний мальчик погиб после падения футбольных ворот на территории школы в Астане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2179770-futbolnye-vorota-upali-na-devochku-v-aktau/