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Футбольные ворота упали на девочку в Актау

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Футбольные ворота
Футбольные ворота. Иллюстративное фото: pexels.com

Демонтированные футбольные ворота упали на12-летнюю девочку в Актау. По словам местного блогера, срезанные ворота были без присмотра. Инцидент прокомментировали в полиции.

Информация о произошедшем появилась в публикации блогера Азамата Сарсенбаева в Instagram.

Он написал, что на площадке спилил футбольные ворота и, как отметил блогер, оставили их без присмотра.

По его словам, 24 октября дети решили поиграть в футбол, для чего самостоятельно подняли ворота и поставили на свои места. Спустя несколько минут ворота упали на голову 12-летней девочки.

Азамат сообщил, что ребенок получил травмы и остался жив благодаря усилиям врачей.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что по факту недоброкачественного строительство начато досудебное расследование.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заявили в полиции.

Стоит отметить, что это не первый случай падения футбольных ворот на детей в Казахстане.

Случаи падения ворот на детей в Казахстане

В апреле 2021 года футбольные ворота упали на мальчика в одном из микрорайонов Алматы. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В июле 2022 года в Уральске на одной из спортивных площадок произошел трагический случай: незакрепленные футбольные ворота упали на ребенка. Он скончался в больнице от травмы, несовместимой с жизнью.

В апреле 2023 года в Караганде во дворе дома на семилетнего мальчика, который играл с мячом с другими детьми, упали футбольные ворота. Ребенок получил перелом ноги.

В мае 2023 года в Карагандинской области мальчик получил травму головы после падения футбольных ворот на одном из стадионов Темиртау.

16 мая 2023 года стало известно, что 16-летний подросток из Актау попал в кому - во время игры на него упали металлические футбольные ворота. 15 июня подросток скончался.

В августе 2023 года 10-летний мальчик погиб после падения футбольных ворот на территории школы в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2179770-futbolnye-vorota-upali-na-devochku-v-aktau/

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