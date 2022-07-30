11-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами в Уральске

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В Уральске на одной из спортивных площадок произошел трагический случай: незакрепленные футбольные ворота упали на ребенка. Он скончался в больнице от травмы, несовместимой с жизнью.

Трагедия произошла 27 июля около 9 часов вечера в Уральске, передает портал "Мой город".

По словам бабушки погибшего 11-летнего Нурамира Сапарбекова, в тот вечер ее внук очень просился выйти с друзьями поиграть на футбольное поле. Через 15 минут в домофон квартиры позвонили дети с площадки и сообщили, что произошло несчастье.

"Мы все прибежали к нему, там такая лужа крови. С надеждой ждали "скорую", время так долго тянулось. Когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что Нурамир умер", – рассказала Галия Есеналиева.

Она отметила, что футбольные ворота не были приварены к металлической опоре или хоть как-то закреплены. 28 июля специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на ребенка, увезли.

Также, по ее словам, все камеры в округе не работают.

Дядя Нурамира Ерлан Есеналиев поделился воспоминаниями и добавил, что им до сих пор не хочется верить в случившиеся.

"Он был отличником у нас. Занимался спортом, четыре года занимался боксом. Я ему обещал купить шлем, как приеду с вахты, но не успел.

У Нурамира остались еще сестренка и годовалый братишка. Он был за старшего, всегда помогал по дому, игрался с детьми. Очень ответственный. Все восхищались его добродушием и воспитанностью.

В последний день своей жизни он сходил на детский день рождения, был веселым. К вечеру пришел домой и отпросился у родителей на площадку", – сообщил мужчина.

Сейчас на место гибели мальчика несут цветы и мягкие игрушки.

В пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО сообщили, что Нурамир получил несовместимые с жизнью травмы.

"Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22:10. Состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, через полчаса от полученных травм он скончался", – пояснили в ведомстве.

По данным Департамента полиции ЗКО, происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Тело мальчика было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Также в акимате города Уральска пообещали сообщить, у кого на балансе находится данная спортивная площадка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980959-11-letnego-malchika-nasmert-pridavilo-futbolnymi-vorotami-v-uralske/