Футбольные ворота упали на 12-летнего мальчика в Темиртау

Футбольные ворота. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Карагандинской области мальчик получил травму головы после падения футбольных ворот на одном из стадионов Темиртау. Об этом сообщает издание ekaraganda.kz.

Несчастный случай произошел на днях с 12-летним жителем Темиртау – подросток играл на футбольном поле на стадионе Металлургов, когда на него упали футбольные ворота.

Отмечается, что в Сеть попало видео инцидента, на котором видна голова ребенка в крови. Пользователи возмутились халатностью подрядчиков, устанавливающих подобные конструкции.

По данным издания, пострадавшего подростка увезли в травматологический кабинет приемно-диагностического отделения Центральной больницы города, в сопровождении родителей.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области, при поступлении состояние ребенка было удовлетворительное.

«Была оказана первая помощь, первичная хирургическая обработка ран. Позже он был перенаправлен в Многопрофильную клинику имени Макажанова. Диагноз: ушибленная рана затылочной области.

После обследования ребенка отправили на амбулаторное лечение», – пишут авторы издания.

В акимате Темиртау заявили, что это футбольное поле, как и несколько других, находится на балансе отдела ЖКХ.

При этом в Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что факт был зарегистрирован. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято решение.

Напомним, что в марте в Караганде произошел похожий инцидент – во дворе дома на семилетнего мальчика упали футбольные ворота. Тогда ребенок получил перелом ноги.

По словам чиновников, в городе были начаты работы по обследованию спортивного инвентаря и детских аттракционов.

Тем не менее были случаи и с более трагичным исходом. Так, в июле 2022 года в Уральске 11-летний мальчик погиб после того, как на него упали незакрепленные футбольные ворота.

"Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22:10. Состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, через полчаса от полученных травм он скончался", – рассказывали тогда в Управлении здравоохранения ЗКО.

Кроме того, в апреле 2021 года в Алматы было заведено уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка.

5-летний алматинец играл на детской площадке, когда на него упали ворота. Сообщалось, что они были не закреплены и не забетонированы. Родители пострадавшего малыша рассказали, что у мальчика диагностировали переломы ног и рук, а также ушиб и смещение сердца, ушиб легкого и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации, его состояние остается тяжелым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2020033-futbolnye-vorota-upali-na-12-letnego-malchika-v-temirtau/