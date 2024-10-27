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Порывы теплосетей произошли в нескольких микрорайонах Актау

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Ремонт на теплосетях
Ремонт на теплосетях. Фото: t.me/mangystau_news

В Актау ведутся работы по ремонту 12 порывов на тепловых сетях, на месте работу ведут специалисты, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

"На тепловых сетях в Актау ведется ремонт 12 порывов. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, количество порывов тепловых сетей сократилось благодаря круглосуточной работе специалистов.

Ремонтные работы проводятся возле дома №45 в 3 микрорайоне, дома №14 в 8 микрорайоне, дома №18 в 15 микрорайоне, дома №10б в 22 микрорайоне и дома №7 в 11 микрорайоне", - говорится в сообщении центра, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что аким города проверил ход ремонтных работ и поручил представителям обслуживающих организаций жилых домов контролировать процесс регулировки подачи тепла.

"Тепло поступает в жилые дома, однако работы по регулировке продолжаются. В тепловых радиаторах может скапливаться воздух, либо могут быть не полностью открыты задвижки и вентили. Необходимо контролировать процесс наладочных работ", - сообщил аким города Актау Абилкаир Байпаков.

В сентябре сообщалось, что в Темиртау затопило улицы горячей водой из-за порыва на тепломагистрали. Сообщается, что магистраль не была охвачена ремонтом.

В июне текущего года в первый день плановых испытаний гидравлических сетей в Алматы произошел порыв теплотрассы рядом с одной из АЗС города. Очевидцы засняли порыв на видео.

До этого во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов.

В марте горячей водой затопило жителей нескольких этажей в доме по адресу Сатпаева, 18В, после землетрясения в Алматы. Там сорвало краны и горячая вода хлынула в квартиры.

А в январе в Петропавловске произошел порыв теплотрассы сразу в двух местах - улицы оказались залиты кипятком. Без отопления остались десятки домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2179209-poryvy-teplosetey-proizoshli-v-neskolkih-mikrorayonah-aktau/

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