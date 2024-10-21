Грузовая автомашина с газбаллонами и три легковушки загорелись в Астане (видео)

В Астане произошло загорание грузовой автомашины, груженной газбаллонами, которые начали взрываться, из-за чего были повреждены близстоящие машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Столичные огнеборцы предотвратили взрыв 11 газовых баллонов, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"В районе Байконур, по улице Бектау, произошло загорание грузовой автомашины, груженной газовыми баллонами, которые в результате нагрева начали взрываться.

Прибывшие на место происшествия силы и средства МЧС в считанные минуты ликвидировали пожар, подав стволы с водой и охладив баллоны. Огнем были повреждены рядом припаркованные 3 автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.

Огнеборцам удалось спасти от огня 8 автомобилей, рядом стоящие жилые дома и 11 газовых баллонов из 17.

Ранее в одной из новостроек Астаны в районе Нура горели строительные материалы и утеплитель.

Также в МЧС сообщили сразу о нескольких пожарах, которые произошли 20 октября. Так, в Балхаше эвакуировали 8 жителей многоэтажки, так как в пристроенном к дому кафе загорелось масло во фритюрнице.

Также сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева. Спасатели вытащили 3 кислородных баллона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.