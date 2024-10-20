Кафе горело в Алмалинском районе Алматы (фото)

В Алмалинском районе Алматы сегодня загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Спасатели эвакуировали 3 кислородных баллона.

По данным Telegram-канала МЧС РК, огнеборцам удалось локализовать пожар на предварительной площади 350 квадратных метров в одноэтажном кафе Алмалинского района Алматы.

В процессе борьбы с огнем сообщалось, что пожарным пришлось вскрывать кровлю.

"Пожар полностью ликвидирован на уточненной площади 280 квадратных метров.

Огнеборцами эвакуировано 3 кислородных баллона. Пострадавших нет", - прокомментировали в МЧС.

Напомним, несколько дней назад в Алматы загорелась многоэтажка в Алмалинском районе. В социальных сетях появились видео с места происшествия.

До этого в Алмалинском районе также произошел пожар в многоэтажном доме. Видео происшествия прислали очевидцы в редакцию NUR.KZ. Пострадавших не было.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.