Кафе горело в Алмалинском районе Алматы (фото)
Опубликовано:
В Алмалинском районе Алматы сегодня загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Спасатели эвакуировали 3 кислородных баллона.
По данным Telegram-канала МЧС РК, огнеборцам удалось локализовать пожар на предварительной площади 350 квадратных метров в одноэтажном кафе Алмалинского района Алматы.
В процессе борьбы с огнем сообщалось, что пожарным пришлось вскрывать кровлю.
"Пожар полностью ликвидирован на уточненной площади 280 квадратных метров.
Огнеборцами эвакуировано 3 кислородных баллона. Пострадавших нет", - прокомментировали в МЧС.
Напомним, несколько дней назад в Алматы загорелась многоэтажка в Алмалинском районе. В социальных сетях появились видео с места происшествия.
До этого в Алмалинском районе также произошел пожар в многоэтажном доме. Видео происшествия прислали очевидцы в редакцию NUR.KZ. Пострадавших не было.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176445-kafe-gorelo-v-almalinskom-rayone-almaty-foto/