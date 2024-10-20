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Кафе горело в Алмалинском районе Алматы (фото)

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Пожарные тушат пожар в кафе Алматы (Алмалинский район)
Тушение пожара в кафе. Фото: t.me/МЧС РК

В Алмалинском районе Алматы сегодня загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Спасатели эвакуировали 3 кислородных баллона.

По данным Telegram-канала МЧС РК, огнеборцам удалось локализовать пожар на предварительной площади 350 квадратных метров в одноэтажном кафе Алмалинского района Алматы.

В процессе борьбы с огнем сообщалось, что пожарным пришлось вскрывать кровлю.

"Пожар полностью ликвидирован на уточненной площади 280 квадратных метров.

Огнеборцами эвакуировано 3 кислородных баллона. Пострадавших нет", - прокомментировали в МЧС.

Напомним, несколько дней назад в Алматы загорелась многоэтажка в Алмалинском районе. В социальных сетях появились видео с места происшествия.

До этого в Алмалинском районе также произошел пожар в многоэтажном доме. Видео происшествия прислали очевидцы в редакцию NUR.KZ. Пострадавших не было.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176445-kafe-gorelo-v-almalinskom-rayone-almaty-foto/

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