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Жителей многоэтажки в Балхаше эвакуировали из-за загоревшейся фритюрницы

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Загоревшееся масло
Загоревшееся масло. Фото: t.me/МЧС РК

Сегодня в Балхаше эвакуировали 8 жителей многоэтажки, так как в пристроенном к дому кафе загорелось масло во фритюрнице, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС, сегодня в Балхаше произошло загорание в кухонном помещении кафе, пристроенном к четырехэтажному жилому дому. После этого было эвакуировано 8 человек, из них 3 детей.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что на кухне заведения загорелось масло во фритюрнице. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

В Telegram-канале МЧС РК опубликовали план действий, если загорелось масло:

  • обесточьте плиту или электроприбор, на котором готовите;
  • накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной;
  • не заливайте горящее масло водой - это опасно;
  • приобретите огнетушители, первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева. Спасатели вытащили 3 кислородных баллона.

Несколько дней назад также в Алматы случился пожар в ресторане, а посетителей эвакуировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176449-zhiteley-mnogoetazhki-v-balhashe-evakuirovali-iz-za-zagorevsheysya-frityurnicy/

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