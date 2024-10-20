Жителей многоэтажки в Балхаше эвакуировали из-за загоревшейся фритюрницы

Сегодня в Балхаше эвакуировали 8 жителей многоэтажки, так как в пристроенном к дому кафе загорелось масло во фритюрнице, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС, сегодня в Балхаше произошло загорание в кухонном помещении кафе, пристроенном к четырехэтажному жилому дому. После этого было эвакуировано 8 человек, из них 3 детей.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что на кухне заведения загорелось масло во фритюрнице. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.

В Telegram-канале МЧС РК опубликовали план действий, если загорелось масло:

обесточьте плиту или электроприбор, на котором готовите;

накройте сковороду или кастрюлю крышкой, но не стеклянной;

не заливайте горящее масло водой - это опасно;

приобретите огнетушители, первичное средство пожаротушения поможет сбить пламя до прибытия экстренных служб.

Напомним, сегодня также сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева. Спасатели вытащили 3 кислородных баллона.

Несколько дней назад также в Алматы случился пожар в ресторане, а посетителей эвакуировали.