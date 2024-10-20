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Густой черный дым в Астане объяснили в МЧС

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Астанчане сняли на видео черный дым
Клубы дыма в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana__sergek/

Сегодня в одной из новостроек Астаны в районе Нура горели строительные материалы и утеплитель, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Дым от горения очевидцы опубликовали в Сети.

В Instgram-аккаунте "Astana__sergek" опубликовали видео с информацией о том, что в Астане загорелась одна из новостроек.

"В Астане горела новостройка по Казыбек би. Очевидцы наблюдают густой черный дым, поднимающийся над районом. Точное место возгорания и причины пожара пока неизвестны. Подробности происшествия уточняются", - написано в описании к посту.

По информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС, сегодня в районе Нура по улице Казыбек би произошло загорание в одной из многоэтажных новостроек.

Как выяснилось позже, на первом этаже в новостройке горели строительные материалы и утеплитель.

"Силами МЧС пожар ликвидирован на уточненной площади 70 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Ранее в МЧС сообщили сразу о нескольких пожарах, которые произошли сегодня, 20 октября. Так, в Балхаше эвакуировали 8 жителей многоэтажки, так как в пристроенном к дому кафе загорелось масло во фритюрнице.

Сегодня также сообщалось, что в Алмалинском районе Алматы загорелось одноэтажное кафе по улице Макатаева. Спасатели вытащили 3 кислородных баллона.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176473-gustoy-chernyy-dym-v-astane-obyasnili-v-mchs/

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