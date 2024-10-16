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Эзотерика

Землетрясение магнитудой 6 произошло на востоке Турции (видео)

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Землетрясение в Турции
Землетрясение на востоке Турции. Кадр из видео: instagram.com/p/DBLgw9CB9jU

На востоке Турции произошло землетрясение в шесть баллов по шкале Рихтера, информации о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало. Очаг залегал на глубине примерно 10 км.

О землетрясении в Турции сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Сообщается, что толчок произошел в 7.46 утра в 44 километрах к востоку от города Малатья. Также известно, что очаг залегал на глубине около десяти километров.

По информации "РИА Новости", в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что магнитуда составила 5,9. Также сообщается, что толчки ощущались в провинциях Малатья, Диярбакыр и Элязыг.

По данным издания, министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X заявил, что специалисты начали оценку ущерба.

В свою очередь, "РБК" пишет, что министр заявил местным СМИ, что в результате землетрясения пострадавших нет.

Напомним, в феврале прошлого года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. В этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также затронули соседнюю Сирию.

Позже на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным СМИ, в результате толчков обрушилось несколько зданий, пострадавших при первых землетрясениях в начале февраля.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил казахстанскому правительству оказать экстренную помощь турецкой стороне. Позже сообщалось, что Казахстан направит еще 55 тонн гуманитарной помощи Турции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2175029-zemletryasenie-magnitudoy-6-ballov-proizoshlo-na-vostoke-turcii-video/

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