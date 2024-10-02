Женщина погибла, а ее муж попал в реанимацию в Павлодарской области
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Жительница села Черноярка скончалась у себя дома, отправившись угарным газом, а ее муж попал в реанимацию. По информации ДЧС Павлодарской области, печь стала пропускать дым, что и привело к трагедии, передает корреспондент NUR.KZ.
Как рассказали спасатели, сообщение поступило 1 октября в 15.53. Пострадавших обнаружили родственники.
"В селе Черноярка Павлодарского района из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получил отравление угарным газом тяжелой степени хозяин дома 1984 года рождения. Мужчина госпитализирован в больницу. Супруга 1990 года рождения, инвалид 2 группы, скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
В управлении здравоохранения региона рассказали, что к ним вызов поступил раньше, чем к пожарным, почти на 2 часа.
По прибытии медики диагностировали смерть женщины, а 40-летнего мужчину доставили в реанимацию павлодарской больницы. У него отравление угарным газом тяжелой степени, на данный момент пострадавший в коме.
Как отмечается на официальной странице УЧС Павлодара в Instagram, угарный газ (окись углерода) не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха и образуется во время неполного сгорания различных веществ, содержащих углерод.
Угарный газ является токсичным компонентом выхлопных газов. Чаще всего отравление возникает из-за неправильного использования печей или котлов, в растопке которых используется каменный уголь или газ.
Поскольку угарный газ совершенно не имеет запаха, отравление может произойти очень незаметно. Сначала человек может почувствовать головную боль и удушье. При повышении концентрации возникает паралич и потеря сознания, смерть наступает через 30 минут. А при большой концентрации сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168686-zhenshchina-pogibla-a-ee-muzh-popal-v-reanimaciyu-v-pavlodarskoy-oblasti/
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