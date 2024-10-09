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Крупный пожар в Карагандинской области ликвидирован (видео)

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Вертолет в Карагандинской области
Вертолет. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Спасательные подразделения МЧС Казахстана ликвидировали природный пожар в Карагандинской области. Площадь устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, несмотря на сильный порывистый ветер и большую площадь пожара, спасатели защитили и не допустили распространения огня на 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где имеется 33 тыс. голов скота и проживает более 1,5 тыс. человек.

Также группировка спасателей МЧС не позволила огню перекинуться на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак.

Площадь степного пожара устанавливается.

В МЧС показали кадры аэровизуального облета над местом пожара.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.

Позже стало известно, что пожар в двух регионах охватил более 45 тысяч гектаров.

Накануне в МЧС заявили, что в Карагандинской области его локализовали, а в Павлодарской области - ликвидировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172018-krupnyy-pozhar-v-karagandinskoy-oblasti-likvidirovan-video/

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