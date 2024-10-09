Крупный пожар в Карагандинской области ликвидирован (видео)
Опубликовано:
Спасательные подразделения МЧС Казахстана ликвидировали природный пожар в Карагандинской области. Площадь устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, несмотря на сильный порывистый ветер и большую площадь пожара, спасатели защитили и не допустили распространения огня на 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где имеется 33 тыс. голов скота и проживает более 1,5 тыс. человек.
Также группировка спасателей МЧС не позволила огню перекинуться на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак.
Площадь степного пожара устанавливается.
В МЧС показали кадры аэровизуального облета над местом пожара.
Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.
Позже стало известно, что пожар в двух регионах охватил более 45 тысяч гектаров.
Накануне в МЧС заявили, что в Карагандинской области его локализовали, а в Павлодарской области - ликвидировали.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172018-krupnyy-pozhar-v-karagandinskoy-oblasti-likvidirovan-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.