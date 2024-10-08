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Пожар в Павлодарской области ликвидировали (видео)

Опубликовано:

Пожарные авто
Автомобили пожарных. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Природный пожар в Павлодарской области ликвидировали. На видео сняли работу спасателей на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, пожар ликвидирован, его площадь еще устанавливается.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава.

Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка. Здесь тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.

В Павлодарской области в безопасное место эвакуировали жителей близлежащего села Желтау. Вчера сообщалось, что с данного населенного пункта угроза снята.

Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тыс. гектаров. В МЧС показали, как боролись с огнем на территории двух регионов Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171577-pozhar-v-pavlodarskoy-oblasti-likvidirovali-video/

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